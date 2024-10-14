В декабре из Петербурга в Москву будет курсировать двухэтажный поезд "Аврора"

Между Петербургом и Москвой РЖД запускает вновь двухэтажный поезд "Аврора", об этом 14 октября сообщили в пресс-службе компании.

Первый рейс "Авроры" состоится 19 декабря. Поезда будут ездить дважды в день в 6 утра и 13:30 и из Петербурга, и из Москвы.

Поезда состоят из 15 двухэтажных вагонов, которые могут вместить больше тысячи пассажиров. Всего в составе есть сидячие вагоны разных типов, вагон СВ, штабной вагон и вагон-ресторан.

Также в АО "ФПК" рассказали, что изюминкой поезда стал сервиз, который изготовили специально для поезда на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. Его будут использовать в вагоне СВ.

Фото: скриншот видео РЖД