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Новости 13:47

ФПА предложила наказывать за попытку помешать работе адвокатов

фото ЗакС политика ФПА предложила наказывать за попытку помешать работе адвокатов

Федеральная палата адвокатов (ФПА) разработала законопроект, согласно которому нельзя будет воспрепятствовать работе юристов, об этом 14 октября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Авторы хотят добавить в Уголовный кодекс РФ новую статью, а также внести поправки в УПК РФ и ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре".

За недопуск адвоката к задержанному предлагают штрафовать на 80 тысяч рублей или лишать свободы сроком до четырех лет. За незаконный сбор и распространение сведений, составляющих адвокатскую тайну, предлагается наказывать штрафом до 1 млн рублей, исправительными либо принудительными работами или четырьмя годами лишения свободы. Штраф до 80 тысяч рублей или арест на полгода предусмотрен за воспрепятствования работе адвокатов.

В Министерстве юстиции РФ и комитете Государственной думы по госстроительству и законодательству собираются изучить инициативу. 

Фото: ЗАКС.Ру


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