В Ленобласти возбудили дела после драки мигрантов в Янино

Всеволожская городская прокуратура признала законными возбужденные полицией уголовные дела по драке в областном Янино, об этом 14 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

По предварительной информации, в воскресенье, 13 октября, произошла потасовка между мигрантами. Четверо уехали в больницу с травмами.

Речь идет о делах по статьям о хулиганстве (ст.111 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст.213 УК РФ). Также дело о покушении на убийство возбудил Следственный комитет, однако о нем в релизе прокуратуры ничего не говорится.

Сейчас прокуратура проводит необходимые проверки по произошедшему.

Фото: ЗАКС.Ру