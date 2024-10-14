Беглов рассказал о завершении строительства детского сада в Петербурге

На Измайловском бульваре в ЖК "Галактика" завершается строительство детского сада на 12 групп, включая две ясельные для детей от года и две для детей с нарушениями речи, сообщила 14 октября пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что за последние пять лет в Петербурге было построено 220 новых детских садов на 37 тысяч мест. По его словам, в этом году будет полностью решена проблема дефицита дошкольных учреждений, и город перейдет к плановому строительству.

Беглов также отметил, что все детские сады строятся по высоким стандартам, оснащаются бассейнами и соляными пещерами, а в будущем в них планируется создание лабораторий для раннего знакомства детей с науками.

В садике будут детские спальни, игровые комнаты с теплыми полами, зоны для творчества, гимнастический и музыкальный залы, бассейн и соляная пещера. Также предусмотрены спортивные и игровые площадки, озелененные прогулочные зоны, автоматическая пожарная сигнализация и огражденная территория.

Проект выполнен с учетом доступности для маломобильных граждан. Детский сад строится в рамках инвестиционного проекта и будет передан городу.

фото: ЗАКС.Ру