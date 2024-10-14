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Новости 16:51

Более 40 петербуржцев наградят за развитие физкультуры в 2024 году

фото ЗакС политика Более 40 петербуржцев наградят за развитие физкультуры в 2024 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о награждении знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт‑Петербурга" и присуждении премии за вклад в развитие этой отрасли в 2024 году, сообщила 14 октября пресс-служба Смольного.

Награды вручаются за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, а также за значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в Петербурге и России. 

В этом году к награждению представлен 41 петербуржец в шести номинациях, включая подготовку чемпионов, организацию физического воспитания, спортивную медицину, проведение крупных спортивных мероприятий и привлечение населения к занятиям спортом. 

Церемония вручения знака проводится в Петербурге ежегодно.

фото: ЗАКС.Ру


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