Более 40 петербуржцев наградят за развитие физкультуры в 2024 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о награждении знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт‑Петербурга" и присуждении премии за вклад в развитие этой отрасли в 2024 году, сообщила 14 октября пресс-служба Смольного.

Награды вручаются за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, а также за значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в Петербурге и России.

В этом году к награждению представлен 41 петербуржец в шести номинациях, включая подготовку чемпионов, организацию физического воспитания, спортивную медицину, проведение крупных спортивных мероприятий и привлечение населения к занятиям спортом.

Церемония вручения знака проводится в Петербурге ежегодно.

фото: ЗАКС.Ру