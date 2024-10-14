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Новости 17:51

С тремя подростками, забравшимися на арку Генштаба, провели беседу

фото ЗакС политика С тремя подростками, забравшимися на арку Генштаба, провели беседу

Сотрудники петербургской полиции провели профилактическую беседу с тремя подростками, которые забрались на скульптуру "Колесница Славы" на арке здания Генерального штаба, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 14 октября, на что обратили внимание в MR7.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в социальных сетях. По данным полиции, подростков заметили на арке днём накануне. В участок были доставлены подростки в возрасте 16, 14 и 13 лет. На старшего из них составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и нарушении пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП РФ), что может грозить арестом до 15 и 5 суток соответственно. 

С  задержанными инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. После этого подростков передали их законным представителям, которые получили официальное предупреждение.

фото: ЗАКС.Ру


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