С тремя подростками, забравшимися на арку Генштаба, провели беседу

Сотрудники петербургской полиции провели профилактическую беседу с тремя подростками, которые забрались на скульптуру "Колесница Славы" на арке здания Генерального штаба, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 14 октября, на что обратили внимание в MR7.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в социальных сетях. По данным полиции, подростков заметили на арке днём накануне. В участок были доставлены подростки в возрасте 16, 14 и 13 лет. На старшего из них составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и нарушении пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП РФ), что может грозить арестом до 15 и 5 суток соответственно.

С задержанными инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. После этого подростков передали их законным представителям, которые получили официальное предупреждение.

фото: ЗАКС.Ру