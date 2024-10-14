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На севере Петербурга обновили рекордное количество тепловых сетей

фото ЗакС политика На севере Петербурга обновили рекордное количество тепловых сетей

ГУП "ТЭК СПб" завершило проект по замене 22,5 км тепловых сетей в квартале между проспектами Науки и Северным и улицами Карпинского и Софьи Ковалевской, сообщила 14 октября пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил увеличение объемов модернизации тепловых сетей с применением залповой реконструкции, что важно для реализации программы "Формирование комфортной городской среды". Работы в Калининском районе велись с декабря 2021 года, и устаревшие трубопроводы были заменены на современные. В 2023 году, после замены половины запланированного объема, на новых сетях не зафиксировано дефектов. 

Реконструкция завершена, и 60 тысяч потребителей получают тепло и горячую воду. Надежное теплоснабжение обеспечено для 112 зданий, включая 92 жилых дома, 7 детских садов и 4 школы. До конца 2024 года планируется заменить еще 6 километров сетей в Калининском районе.

фото пресс-службы Смольного


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