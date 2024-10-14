Многодетные семьи смогут бесплатно посещать Эрмитаж с 16 октября

Государственный Эрмитаж расширил систему льгот, сообщив, что с 16 октября члены многодетных семей смогут бесплатно посещать Главный музейный комплекс, обращает внимание 14 октября MR7.

Ранее многодетные семьи могли бесплатно посещать Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода в любой день, а Главный музейный комплекс — только в третий четверг месяца. В остальные дни билет стоил 300 рублей.

Для получения бесплатного входного билета члены многодетных семей могут предъявить кассиру удостоверение, подтверждающее их статус, как в бумажном, так и в электронном виде через портал "Госуслуги".

В пресс-службе Эрмитажа также сообщили, что Министерство культуры РФ начало тестирование проекта по внедрению цифрового удостоверения многодетных семей, и федеральные музеи изучают возможности интеграции портала госуслуг с онлайн-системой учета билетов.

фото: ЗАКС.Ру