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Новости 19:40

Памятник коту Сэру Филимону поставили в Выборге

фото ЗакС политика Памятник коту Сэру Филимону поставили в Выборге

В Выборге установили памятник Сэру Филимону, знаменитому коту из Выборгского замка. Теперь бывший старший мяучный сотрудник музея будет встречать гостей в бронзовом исполнении. Об установке памятника, ставшему символом замка коту, сообщили 14 октября в группе Выборгского объединенного музея-заповедника "ВКонтакте". 

Кот Филимон прожил почти 18 лет, из которых 13 провел на Замковом острове. Последние 6,5 лет он официально занимал должность "главного мяучного сотрудника" научного отдела музея. 2 марта 2023 года кот скончался от неоперабельного рака. На его место пришел новый "старший мяучный сотрудник" — рыжий кот Персей, который появился в замке менее чем через два месяца после смерти Филимона. Он успешно справляется со своими обязанностями, защищая экспонаты от мышей и помогая сотрудникам справляться со стрессом.

фото из группы заповедника "Вконтакте"


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