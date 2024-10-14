Комиссия ЗакСа обсудила зарплаты водителей транспорта

Комиссия по транспорту и развитию инфраструктуры рассмотрела обращение частных перевозчиков с просьбой пересмотреть контракты с городом для повышения зарплат водителей, поскольку дефицит кадров превышает 25%, сообщили 14 октября в пресс-службе ЗакСа.

Перевозчики предложили поднять зарплату до 150 тысяч рублей, чтобы удержать сотрудников, в то время как нынешняя оплата составляет 85–100 тысяч. Комитет финансов отметил, что индексация зарплат уже предусмотрена контрактами, но перевозчики настаивают на увеличении стоимости контрактов.

"На первом плане должна стоять безопасность перевозок. В этом свете необходимо разработать решение, которое не просто поможет ликвидировать дефицит водителей. В этом случае мы посадим за руль тех, кто придет, кого устроит эта зарплата", – сказал эксперт Дмитрий Пoпов.

Комиссия решила совместно с властями разработать предложения по изменению финансирования перевозчиков. Федеральный законопроект об ограничении работы мигрантов в транспорте не был поддержан, поскольку это может осложнить работу предприятий.

фото: ЗАКС.Ру