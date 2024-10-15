В Петербурге пройдут небольшие дожди 15 октября

Циклон принес в Петербург облачную погоду и дожди. Сегодня его центр сместится на север, в сторону Карелии. Ожидается ветреная погода с небольшими дождями, а на востоке области местами возможен мокрый снег, сообщил 15 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, в области — +5…+10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Давление поднимется до 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду осадки маловероятны, температура поднимется до +8…+10 градусов.

фото: ЗАКС.Ру