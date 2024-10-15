ГАТИ предупредила о новых дорожных ограничениях

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила о новых дорожных ограничениях и перекрытиях с 15, 16 и 17 октября, которые затронут восемь районов города, передает "Коммерсантъ-СПб".

В Адмиралтейском районе с 15 октября по 30 июня 2025 года ограничения будут действовать на набережной канала Грибоедова от Большой Подъяческой до Вознесенского проспекта.

В Василеостровском районе с 15 октября по 18 июля 2025 года — на набережной реки Смоленки, а с 16 октября по 8 ноября — на Наличном мосту.

В Красногвардейском районе с 16 октября по 15 января 2025 года ограничения вводятся на улице Коммуны на пересечении с Отечественной улицей.

В Московском районе с 16 октября по 4 ноября работы затронут Черниговскую улицу.

В Петроградском районе с 16 октября по 15 июня 2025 года движение будет ограничено на улице Лизы Чайкиной и Кронверкской набережной.

В Петродворцовом районе с 16 октября по 21 ноября ограничения введут на Луизинской улице, а с 17 октября по 20 ноября перекроют улицу Юты Бондаровской.

В Пушкинском районе с 16 октября по 31 мая 2025 года перекроют Детскосельский проезд в Шушарах.

В Центральном районе с 16 по 30 октября закроют движение на 8-й Советской улице для строительства газопров

фото: ЗАКС.Ру