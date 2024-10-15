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Новости 10:40

В Петербурге устранили 205 нарушений в рамках "Недели чистоты"

фото ЗакС политика В Петербурге устранили 205 нарушений в рамках "Недели чистоты"

В рамках акции "Неделя чистоты" в Санкт-Петербурге было устранено 205 нарушений — в два раза больше, чем в прошлом году, когда зафиксировали 103 случая. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Инспекторы проверили более тысячи объектов, устранив 78% выявленных нарушений. Оставшиеся 12% будут проанализированы с использованием искусственного интеллекта.

Большинство нарушений обнаружили на улично-дорожной сети: незаконные объявления и граффити выявили на 125 объектах, которые уже очистили дорожные службы. Фасады нежилых зданий заняли второе место по количеству нарушений — из 105 зафиксированных случаев внешний вид восстановили на 26 объектах.

Оставшиеся 79 случаев переданы в систему "Городовой". Если владельцы зданий не устранят их в ближайшее время, им грозят штрафы.

фото: ЗАКС.Ру


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