Больше ста фактов утечек данных зафиксировали с начала 2024 года

Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев утечек персональных данных за первые девять месяцев 2024 года, что меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда таких инцидентов было 145. Об этом 15 октября сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Наибольшее число утечек было зарегистрировано в компаниях, работающих в сфере торговли и оказания услуг. В Роскомнадзоре считают, что для минимизации последствий таких утечек операторам необходимо предоставлять четкие инструкции по обработке персональных данных.

Одним из ключевых принципов ведомство называет недопустимость обработки данных, избыточных для целей их использования. В Роскомнадзоре полагают, что обязательные стандарты работы с данными должны быть закреплены на уровне отраслевого законодательства, и что для каждой сферы необходимо определить минимально необходимый набор данных.

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