Закон о запрете пропаганды чайлдфри рекомендовали принять в I чтении

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на запрет пропаганды отказа от рождения детей (идеологии чайлдфри) в интернете, СМИ, кино и рекламе, сообщает 15 октября РИА "Новости".

Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

В конце сентября Володин уточнил, что данный законопроект не касается личного решения женщины отказаться от рождения ребенка. Его цель — предотвратить распространение деструктивного контента, способного негативно повлиять на принятие решения о рождении детей.

фото: ЗАКС.Ру