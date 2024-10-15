Участник СВО и экс-глава УИК стал главой администрации в МО "Коломяги"

Глава муниципального образования "Коломяги" Сергей Борисенко 14 октября подписал контракт с новым главой местной администрации, сообщили в муниципалитете. Им стал Сергей Супрун, который почти десять лет проработал в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района на должности заместителя директора.

С декабря 2022 года по июль 2023 года Супрун был на службе в зоне проведения специальной военной операции. С 2013 года он работал в избирательных комиссиях, был председателем УИК №2396, расположенной в Приморском районе.

Напомним, по итогам муниципальных выборов в сентябре 2024 года глава МО Сергей Борисенко смог вновь переизбраться в совет от "Единой России". Он руководит муниципальным образованием более 20 лет.

Константин Леньков / Фото МО "Коломяги"