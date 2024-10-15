Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 13:20

Участник СВО и экс-глава УИК стал главой администрации в МО "Коломяги"

фото ЗакС политика Участник СВО и экс-глава УИК стал главой администрации в МО "Коломяги"

Глава муниципального образования "Коломяги" Сергей Борисенко 14 октября подписал контракт с новым главой местной администрации, сообщили в муниципалитете. Им стал Сергей Супрун, который почти десять лет проработал в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района на должности заместителя директора. 

С декабря 2022 года по июль 2023 года Супрун был на службе в зоне проведения специальной военной операции. С 2013 года он работал в избирательных комиссиях, был председателем УИК №2396, расположенной в Приморском районе.

Напомним, по итогам муниципальных выборов в сентябре 2024 года глава МО Сергей Борисенко смог вновь переизбраться в совет от "Единой России". Он руководит муниципальным образованием более 20 лет. 

Константин Леньков / Фото МО "Коломяги"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Коломяги
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Борисенко Сергей Эдуардович
Упоминаемые персоны
Борисенко Сергей Эдуардович 




Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама