КГА утвердил внешний облик ТРК "Голливуд" у метро "Пионерская"

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга утвердил внешний вид многофункционального торгового центра "Голливуд", который будет расположен возле станции метро "Пионерская".

Первоначально планировалось открыть объект с сентября по декабрь 2024 года, однако в мае стало известно о переносе запуска на первый квартал следующего года. ТРК "Голливуд" может стать крупнейшим торговым центром в Санкт-Петербурге.

Проект архитектурного облика был подготовлен группой компаний "Глобал ЭМ". Согласно документам, высота здания составит 37,5 метра.

скриншот с сайта КГА