Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил об уходе с поста

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил о своей отставке. Он планирует покинуть должность после досрочных выборов, которые состоятся в декабре, сообщил ОКР 15 октября в Telegram-канале.

В своем заявлении Поздняков отметил, что существуют "своевременные предпосылки для смены лидера и команды" с целью дальнейшего укрепления олимпийского движения в России. Поздняков подчеркнул, что текущие геополитические вызовы требуют оптимизации и централизации управления ключевыми сферами, включая спорт высших достижений. Он выразил надежду, что на заседании 7 ноября исполком ОКР назначит дату досрочных выборов нового руководства. До этого момента, по его словам, он, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

Станислав Поздняков возглавил ОКР в мае 2018 года после работы на посту вице-президента, а в декабре 2022 года был переизбран на новый срок. Поздняков — четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, десятикратный чемпион мира и тринадцатикратный чемпион Европы. С 2016 по 2022 год он также возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования.

фото с сайта Кремля