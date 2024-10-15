В Москве взорвался автомобиль бизнесмена Виктора Мишачева

В Москве взорвался автомобиль, который принадлежит бизнесмену Виктору Мишачеву, владельцу российской сети ресторанов, об этом 15 октября пишет "Интерфакс".

Мишачев руководит или является совладельцем более десяти заведений в Москве, Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях. По предварительной информации, при взрыве также пострадал 6-летний сын мужчины. Сам предприниматель находится в реанимации.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

По данным "Вестей" со ссылкой на правоохранительные органы, причиной покушения могли быть бизнес-конфликты или личная неприязнь.

Фото: ЗАКС.Ру