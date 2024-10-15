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Новости 15:47

Петербурженку обманули почти на миллион рублей при покупке дронов

фото ЗакС политика Петербурженку обманули почти на миллион рублей при покупке дронов

В Калининский районный суд Петербурга обратилась Оксана Кубкина с иском о том, что ее обманули китайские производители дронов, об этом 15 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе судов рассказали, что петербурженка потратила почти миллион рублей в попытке купить дроны, но нарвалась на мошенников из Китая. Деньги она переводила несколько раз.

Первый перевод был выполнен в 2023 году, а следующий в 2024 году. После этого продавцы перестали выходить на связь, а товар так и не пришел. 

Суд взыскал с ответчиков 948 050 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 145 тысяч рублей, госпошлину, а также проценты по дату фактического исполнения решения суда в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Фото: ЗАКС.Ру


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