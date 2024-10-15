В МФЦ Петербурга появилась возможность погасить долги по налогам

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова МФЦ города начали предоставлять новую услугу – оплату налоговых задолженностей, об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Эта инициатива была предложена главой города в июне 2024 года после его визита в один из МФЦ на Новоизмайловском проспекте. Губернатор отметил, что количество обращений в МФЦ продолжает расти: с начала года центры получили более 10 миллионов запросов. Новая услуга доступна с октября.

В МФЦ можно оплатить задолженности по транспортному, земельному налогам, а также налогу на имущество физических лиц. Все окна МФЦ оборудованы терминалами для моментальной оплаты, также можно оплатить задолженности позднее, используя QR-код, напечатанный на квитанции.

Фото: пресс-служба МФЦ