В двух районах Петербурга на автостоянках появятся электрозарядные станции

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" завершил проверку всех действующих городских и перехватывающих автостоянок для того, чтобы узнать техническую возможность установки электрозарядных станций, об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Первые такие зарядки установят в 2025 году на перехватывающей автостоянке в Шушарах и на двух городских автостоянках в Кронштадте.

Обустройство станций выполнит Городской центр управления парковками. Их специалисты подключат электросети, закупят и установят оборудование и так далее.

В зависимости от типа автомобиля при использовании медленных зарядных станций время полной зарядки транспорта составит около четырех часов, на быстрых станциях – до 40 минут.

Фото: ЗАКС.Ру