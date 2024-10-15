Медиагруппа "Патриот" Евгения Пригожина была ликвидирована

Юридическое лицо холдинга "Патриот" было ликвидировано, об этом 15 октября рассказали в Telegram-канале "Кепка Пригожина", который вела пресс-служба Евгения Пригожина.

"Руководством компании принято решение о ликвидации фирм, ранее входивших в медиагруппу "Патриот" Евгения Пригожина", – сказано в сообщении.

Также администрация канала добавила, что через школу холдинга прошло множество специалистов, которые сейчас занимают значительные должности в бизнесе и на государственной службе.

Как отмечала ранее "Фонтанка.ру", бывшие менеджеры пытались убедить наследников хотя бы восстановить работу СМИ холдинга, однако это было безуспешно.

Фото: ЗАКС.Ру