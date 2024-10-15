Из-за ремонта движение электричек на Витебском направлении изменится 16 октября

Движение электричек на Витебском направлении в Петербурге временно изменят из-за ремонта на железнодорожных путях, об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Изменения будут действовать один день – в среду, 16 октября. Всего будет полностью отменено шесть электричек на участке Павловск – Новолисино и обратно.

Другие поезда, которые курсируют с 9:40 до 17:04, также ожидают изменения. Полная информация доступна на станциях, вокзалах и в мобильном приложении РЖД.

Фото: ЗАКС.Ру