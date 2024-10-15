В состав Совета по культуре попали Захар Прилепин и Константин Эрнст

Указом президента России Владимира Путина состав президентского Совета по культуре и искусству был обновлен, об этом 15 октября сказано в документе на портале официального опубликования правовых актов.

В него включили писателя Захара Прилепина, руководителя "Первого канала" Константина Эрнста, руководителя "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву и худрука и директора МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского.

При этом все еще секретарем совета останется помощник президента России Владимир Мединский, а заместителем Путина во главе совета руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Фото: сайт Кремля