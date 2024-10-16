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Новости 9:23

В Петербурге к вечеру 16 октября начнутся дожди

фото ЗакС политика В Петербурге к вечеру 16 октября начнутся дожди

Сегодня, 16 октября, Петербург большую часть дня будет находиться под влиянием гребня антициклона с запада, а вечером региона достигнет тёплый атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус

Ожидается переменная облачность, а к вечеру возможны небольшие дожди. Температура в городе составит +8…+10 градусов, в Ленобласти — +6…+11 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 770 мм рт. ст., что выше нормы. 

В четверг прогнозируется сухая погода с температурой +10…+12 градусов.

фото: ЗАКС.Ру


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