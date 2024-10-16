В Петербурге к вечеру 16 октября начнутся дожди

Сегодня, 16 октября, Петербург большую часть дня будет находиться под влиянием гребня антициклона с запада, а вечером региона достигнет тёплый атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается переменная облачность, а к вечеру возможны небольшие дожди. Температура в городе составит +8…+10 градусов, в Ленобласти — +6…+11 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг прогнозируется сухая погода с температурой +10…+12 градусов.

фото: ЗАКС.Ру