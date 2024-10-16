В Петербурге оценят безопасность и оснащение детских площадок

В ближайшие годы все детские площадки Петербурга, включая новые и уже существующие, должны быть оснащены видеонаблюдением и освещением. Для определения объема работ будет проведена инвентаризация, сообщили 16 октября в пресс-службе ГАТИ.

В рамках этого ГАТИ организовала семинар для районных администраций по внесению информации о детских площадках в систему "ОГС". Собранные данные помогут оценить общее количество площадок, их состояние и необходимый объем работ.

Если на площадке нет освещения, хотя оно не было предусмотрено проектом, ответственное лицо добавит эту информацию в карточку объекта. Эти данные автоматически отобразятся в системе ГАТИ, что позволит комитету по энергетике учесть необходимость установки освещения в планах на ближайшие 5 лет.

Таким образом, ГАТИ объединяет задачи инвентаризации и организации необходимых работ, что ускорит повышение уровня безопасности и комфорта на детских площадках города.

фото пресс-службы ГАТИ