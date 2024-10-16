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Новости 11:45

В России предложили понизить возраст для вождения автомобилей до 16 лет

фото ЗакС политика В России предложили понизить возраст для вождения автомобилей до 16 лет

Депутат МО "Поселок Шушары", председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить минимальный возраст для управления личным транспортом (легковым автомобилем или мотоциклом) с 18 до 16-17 лет, сообщает 16 октября RT.

Ветров отметил, что в России право на управление автомобилем предоставляется гражданам, достигшим 18 лет и получившим водительское удостоверение. Однако он указал, что в разных странах существуют различные подходы к возрасту допуска за руль. В некоторых из них допускается управление автомобилем несовершеннолетними при наличии специального удостоверения и в присутствии взрослого водителя.

Учитывая рост автомобилизации в России и запрос общества на либерализацию норм, Ветров счёл целесообразным рассмотреть возможность снижения минимального возраста для управления транспортом. В своём обращении он попросил оценить вероятность снижения этого возраста до 16-17 лет.

фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Ветров Михаил Михайлович 




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