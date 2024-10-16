Трубопроводы в историческом центре Петербурга заменят на новые

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступила к замене 1,2 км тепловых сетей по Подъездному переулку, от набережной Обводного канала до улицы Марата, сообщает 16 октября пресс-служба Смольного.

Участок магистрали, на котором за последние три года устранили 18 дефектов, заменят на стальные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, что обеспечит срок службы не менее 30 лет. Новая теплосеть будет оснащена системой дистанционного контроля для своевременного выявления дефектов. Работы и благоустройство планируется завершить к IV кварталу 2025 года. На период ремонта тепло и горячая вода будут подаваться по временной сети.

Проект улучшит теплоснабжение 14 жилых зданий и двух социальных объектов, что затронет порядка 7 тысяч потребителей. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что после приобретения городом акций "Теплосети" объёмы реконструкции значительно увеличились благодаря бюджетным инвестициям и оптимизации тарифов. Специалисты предприятия перенимают опыт ГУП "ТЭК СПб", особенно в обновлении сетей в исторических кварталах.

В течение пяти лет планируется заменить 500 км трубопроводов в 11 районах. В этом году уже началась замена 18,5 км сетей в Адмиралтейском районе, а также завершены проектные работы по реконструкции ряда распределительных сетей и тепломагистралей, включая "Клинскую" и участок теплопровода через Горсткин мост.

фото пресс-службы Смольного