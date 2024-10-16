Центробанк могут официально признать федеральным органом власти

Депутаты Сергей Миронов и Михаил Делягин планируют внести в Госдуму законопроект, который закрепит статус Центробанка как федерального органа власти, сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

В закон о Центральном банке предлагается внести уточнение, что ЦБ является федеральным органом государственной власти, а также дополнить его цели задачей социально-экономического развития страны.

Авторы законопроекта считают, что отсутствие прямого указания на статус Центробанка как федерального органа власти вызывает недоразумения, такие как призывы к его национализации. Кроме того, они отмечают, что несмотря на влияние ЦБ на социальную сферу, его ответственность за социально-экономическое развитие России не закреплена в законе, что ведет к "безответственности". Законопроект призван устранить этот дисбаланс между реальным влиянием Центробанка и его формальной сферой ответственности.

фото: ЗАКС.Ру