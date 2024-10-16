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Новости 17:17

На трассе М-11 "Нева" появилась музыкальная разметка

фото ЗакС политика На трассе М-11 "Нева" появилась музыкальная разметка

На платной трассе М-11 "Нева" запустили эксперимент по музыкальной разметке, она появилась на 653-м километре автодороги, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

Такая разметка, предположительно, должна будет помочь водителям не уснуть на дороге. Автомобилисты, проезжая разметку, услышат фрагмент композиции "Калинка-Малинка".

Как рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко, такая разметка является первой музыкальной разметкой в России. Таким образом дороги пытаются сделать безопаснее.

Разметки в ноты помогла перевести дочерняя организация госкомпании – ООО "Автодор-Инжиниринг".

Фото: пресс-служба "Автодора"


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