Богатырский залило кипятком

В Приморском районе Петербурга горячей водой залило Богатырский проспекте, об этом 16 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на ГУП "ТЭК СПб".

В предприятии рассказали, что трубу с кипятком прорвало у дома на Планерной улице, там работники ТЭК проводили плановую промывку теплосети. Утечку локализовали за 20 минут.

Также в ГУП "ТЭКС СПб" уточнили, что промывка теплосетей была нужна для строительства тепломагистрали на улице Оптиков и Планерной улице. Она пройдет до Богатырского проспекта. При этом работы никак не повлияют на подачу отопления и горячей воды.

Фото: ЗАКС.Ру