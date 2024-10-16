ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:45

Богатырский залило кипятком

фото ЗакС политика Богатырский залило кипятком

В Приморском районе Петербурга горячей водой залило Богатырский проспекте, об этом 16 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на ГУП "ТЭК СПб".

В предприятии рассказали, что трубу с кипятком прорвало у дома на Планерной улице, там работники ТЭК проводили плановую промывку теплосети. Утечку локализовали за 20 минут.

Также в ГУП "ТЭКС СПб" уточнили, что промывка теплосетей была нужна для строительства тепломагистрали на улице Оптиков и Планерной улице. Она пройдет до Богатырского проспекта. При этом работы никак не повлияют на подачу отопления и горячей воды.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама