В Петербурге в 2024 году выполнены программы по установке светофоров

В Петербурге за девять месяцев 2024 года полностью выполнены программы по установке светофоров и обустройству пешеходных переходов искусственными неровностями, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В Курортном и Красногвардейском районах Петербурга подключены три новых светофора к системе управления дорожным движением. Программа установки светофоров выполнена на 65%, модернизация – на 69%.

Также установлено более 150 светофоров Т7, нанесено 97% дорожной разметки, завершена установка искусственных неровностей на 37 переходах.

Работы по улучшению доступности среды для маломобильных граждан и установке Г-образных опор для знаков продолжаются.

Фото: ЗАКС.Ру