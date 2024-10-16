Количество туристов в Петербурге в летний период увеличилось на 20%

С мая по август 2024 года Санкт-Петербург посетило на 20% больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года – всего 2,5 млн гостей, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, этот показатель почти в два раза превышает средний прирост турпотока по стране.

"Гости посещают не только традиционные точки притяжения – Эрмитаж, Петергоф, Петропавловскую крепость, но и объекты новой туристской географии. За последние годы мы открыли больше 200 общественных пространств, среди которых как уютные скверы, так и масштабные проекты – такие, как "Остров фортов", созданный по инициативе президента", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

За девять месяцев 2024 года в Петербург было совершено более 8,7 млн поездок. Наибольший турпоток поступил из Московской агломерации, Псковской области и других регионов России. Особый рост наблюдается среди семейных туристов – их доля достигла 53% от общего числа посетителей города.

Фото: ЗАКС.ру