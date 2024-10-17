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Новости 9:25

В Петербурге будет очень облачно 17 октября

фото ЗакС политика В Петербурге будет очень облачно 17 октября

Сегодня в Петербурге город останется под влиянием гребня антициклона, приходящего с юго-запада. Облаков на небе будет много, но дождей не ожидается, а температура немного превысит норму, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается температура воздуха в пределах +10…+12 градусов, по области — от +8 до +13 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, достигнув 772 мм рт. ст., что выше нормы. 

В пятницу также без осадков, температура +11…+13 градусов.

фото: ЗАКС.Ру


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