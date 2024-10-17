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Новости 10:23

Большинство петербуржцев оказались против введения налога на бездетность

фото ЗакС политика Большинство петербуржцев оказались против введения налога на бездетность

Аналитики сервиса Superjob выяснили, что 86% петербуржцев не поддерживают идею введения налога на бездетность. Среди опрошенных 61% выступили категорически против, а 25% — скорее против, на что обратил внимание 17 октября "Петербургский дневник".

Женщины активнее выступили против инициативы, чем мужчины (90% против 82%). Наибольшее несогласие проявили молодые жители города: 74% петербуржцев до 34 лет категорически против по сравнению с 57% среди людей старше 45 лет.

Особенно негативно к предложению относятся бездетные граждане: 95% из тех, кто планирует детей, и 97% из тех, кто не собирается их заводить, выступили против налога.

фото: Unsplash


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