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Новости 12:55

Скончался глава Тихвинского района Александр Лазаревич

фото ЗакС политика Скончался глава Тихвинского района Александр Лазаревич

Ушел из жизни глава совета депутатов Тихвинского района Ленинградской области Александр Лазаревич, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 17 октября. Лазаревич был депутатом Тихвинского городского поселения с 2005 года. Ему было 59 лет. Причины смерти не уточняются. 

"Светлая память Александру Лазаревичу – он не боялся трудностей, всегда был открыт и внимателен к вопросам людей, свою жизнь и успехи связывал с развитием Тихвинского района и не случайно пользовался авторитетом и уважением жителей. Направил соболезнования родным главы Тихвинского района Александра Владимировича Лазаревича", - написал губенатор Дрозденко. 

Лазаревич начинал карьеру на руководящих должностях на заводе "Трансмаш" и предприятиях ЖКХ Тихвинского района. В 2005 году впервые избирался депутатом Тихвинского городского поселения первого созыва. С 2012 года избирался главой Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. Занимал пост секретаря местного отделения "Единой России". 

Константин Леньков / Фото Александр Лазаревич, VK


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