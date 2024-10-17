Скончался глава Тихвинского района Александр Лазаревич

Ушел из жизни глава совета депутатов Тихвинского района Ленинградской области Александр Лазаревич, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 17 октября. Лазаревич был депутатом Тихвинского городского поселения с 2005 года. Ему было 59 лет. Причины смерти не уточняются.

"Светлая память Александру Лазаревичу – он не боялся трудностей, всегда был открыт и внимателен к вопросам людей, свою жизнь и успехи связывал с развитием Тихвинского района и не случайно пользовался авторитетом и уважением жителей. Направил соболезнования родным главы Тихвинского района Александра Владимировича Лазаревича", - написал губенатор Дрозденко.

Лазаревич начинал карьеру на руководящих должностях на заводе "Трансмаш" и предприятиях ЖКХ Тихвинского района. В 2005 году впервые избирался депутатом Тихвинского городского поселения первого созыва. С 2012 года избирался главой Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. Занимал пост секретаря местного отделения "Единой России".

Константин Леньков / Фото Александр Лазаревич, VK