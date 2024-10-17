Закон о запрете пропаганды "чайлдфри" приняли в первом чтении

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту людей от пропаганды отказа от деторождения. Проект предусматривает внесение изменений в шесть федеральных законов, включая запреты на пропаганду педофилии, ЛГБТ* и смены пола, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин

По его словам, цель документа — защитить детей, семьи и традиционные ценности от идеологии отказа от деторождения, распространяемой через интернет, СМИ и рекламу. За нарушение новых норм предусмотрены штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч — для должностных, и до 5 миллионов — для юридических.

Володин также подчеркнул, что речь идет именно о запрете пропаганды, а решение о рождении детей остается за женщиной, без внешнего давления.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России, его деятельность запрещена

фото: ЗАКС.Ру