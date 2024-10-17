Вход на "Горьковскую" в будни будут закрывать по утрам из-за ремонта

Вестибюль станции синей ветки петербургского метрополитена "Горьковская" будут закрывать для входа пассажиров, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Изменения связаны с капитальным ремонтом эскалатора, который стартует в понедельник, 21 октября. В рабочие дни вестибюль будет закрыт на вход с 8:10 до 9:50, а с 17:00 до 19:00 вход просто ограничат.

Уточняется, что график может корректироваться.

Пассажиров просят заранее выбирать маршрут, а также пользоваться ближайшими станциями метро: "Петроградская", "Площадь Ленина", "Спортивная", "Чкаловская" и "Выборгская".

Фото: ЗАКС.Ру