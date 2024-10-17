ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17 октября, 19:17

В Петербурге через "умные" валидаторы активировано более 2,8 млн поездок

фото ЗакС политика В Петербурге через "умные" валидаторы активировано более 2,8 млн поездок

За девять месяцев 2024 года в наземном транспорте Петербурга с помощью "умных" валидаторов совершено свыше 2,8 млн активаций на сумму около 1,2 млрд рублей, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Город активно развивает цифровые сервисы для пассажиров: Портал общественного транспорта и Личный кабинет пассажира. С начала 2024 года через Личный кабинет было совершено более 135,3 тысячи пополнений карт "Подорожник" на сумму свыше 55,5 млн рублей.

Количество пользователей Личного кабинета превысило 118,4 тысячи, и за девять месяцев их число увеличилось на 47,2 тысяч.

В рамках тестирования мобильного приложения для оплаты проезда уже совершено более 53 тысяч поездок и 13,2 тысячи пополнений на 3,2 млн рублей. В Смольном отметили, что Петербург уверенно продолжает цифровизацию общественного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама