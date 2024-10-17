Правоохранители объявили в розыск экс-председателя банка "Открытие"

Бывшего председателя правления банка "Открытие" Дмитрия Ромаева объявили в розыск по уголовному делу, об этом 17 октября пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что в отношении Ромаева было возбуждено уголовное дело по статье о растрате группой лиц в особо крупном размере. Ему заочно предъявили обвинение.

Дмитрий Ромаев занимал руководящие должности в банке "Открытие" с 2013 по 2017 годы.

В августе 2024 года также заочно был арестован основатель "Открытие Холдинг" Вадим Беляев. Он обвиняется в мошенничестве по делу банка "Траст", который входит в холдинг.

Фото: ЗАКС.Ру