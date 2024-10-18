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Новости 9:47

Рядом с Кашином мостом затонул катер

фото ЗакС политика Рядом с Кашином мостом затонул катер

В Петербурге рядом с Кашином мостом частично затонул небольшой катер после столкновения с мостом, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На борту катера было три человека. Инцидент произошел около десяти часов вечера, катер столкнулся с понтоном, который капитан не увидел в тени от моста. Из-за этого судно получило пробоину и начало тонуть.

Как пишет "Фонтанка.ру", к моменту прибытия спасателей большая часть лодки затонула, а из воды торчат только нос. Как рассказали в городском транспортном Следственном комитете, катер врезался в опору моста.

Фото: ЗАКС.Ру


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