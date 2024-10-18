Полиция Петербурга задержала пассажира троллейбуса, избившего пенсионера

Петербургские правоохранительные органы задержали пассажира, который устроил драку в троллейбусе в Кировском районе города, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 17 октября, вечером в полицию сообщили о драке в троллейбусе. Инцидент произошел тогда, когда транспорт был на остановке на улице Зины Портновой.

На место выехали сотрудники полиции и задержали 21-летнего пассажира. По предварительным данным, он спровоцировал конфликт с 69-летним пенсионером, ударил его и распылил в лицо перцовый баллончик.

По итогу пострадавший обратился в больницу, а позже он написал заявление в полицию. В отношении молодого человека пока составили административный протокол, однако уголовное дело также может появиться.

Фото: ЗАКС.Ру