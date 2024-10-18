Беглов пригласил петербуржцев принять участие в "Добром субботнике"

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил горожанам и их семьям поучаствовать в "Добром субботнике", об этом 18 октября он сообщил в своем Telegram-канале.

В планах субботника очистить территории во дворах домов, очистить парки, набережные, а также развесить скворечники для птиц и высадить более 300 деревьев и 1,4 тысячи кустарников.

Также для петербуржцев городские службы подготовили мастер-классы и эко-квесты с лекциями, чтобы сделать субботник интереснее для детей и взрослых. Беглов отметил, что для некоторых стало традицией ходить на субботники всей семьей.

Места проведения субботника можно узнать на официальном сайте акции.

Фото: ЗАКС.Ру