ККИ освобождает 5 тысяч квадратных метров городской территории в Металлострое

В Колпинском районе Петербурга комитет по контролю за имуществом (ККИ) города совместно с подведомтсвенной организацией приступили к освобождению 5 тысяч квадратных метров территории, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет об освобождении территорий на Железнодорожной улице в поселке Металлострой от нестационарных объектов.

Ранее город и юридическое лицо заключали договор об использовании территории, однако в июле он свое действие прекратил, но арендатор не ушел. Территорию использовали для автосервиса, пунктов общественного питания и так далее.

Кроме того, были выявлены и другие нарушения, например, не использовался кассовый аппарат во время предоставления услуг.

Фото: скриншот видео ККИ