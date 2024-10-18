Невестка вице-губернатора Чечиной возглавила кинотеатр в Курортном районе

Новым руководителем подведомственного администрации Курортного района кинотеатра в Сестрорецке стала Анастасия Чечина, супруга главы МО "Город Зеленогорск" Дмитрия Чечина, который приходится сыном вице-губернатору Петербурга Наталье Чечиной, обратил внимание Telegram-канал "Ротонда".

"Анастасия Александровна имеет два высших образования, более 18 лет проработала в централизованной бухгалтерии Курортного района, с 2012 года занимала руководящую должность", - кратко представили нового руководителя в паблике районной администрации.

Как отмечает "Ротонда", под публикациями о назначении родственницы главы Зеленогорска развилось бурное обсуждение. Некоторые пользователи соцсети скептически отнеслись к такому кадровому решению, однако в поддержку Чечиной начали высказываться местные депутаты из Курортного района.

Константин Леньков / Фото администрации Курортного района