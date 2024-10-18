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Новости 13:47

Беглов поздравил "ОДК-Климов" с 110-летием

фото ЗакС политика Беглов поздравил "ОДК-Климов" с 110-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив АО "ОДК-Климов" с 110-летием со дня основания, об этос 18 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Беглов, предприятие "ОДК-Климов" является гордостью Петербурга и флагманом авиационной промышленности России. На предприятии создавались уникальные двигатели и моторы.

Сейчас силовые установки предприятия используются в вертолетах и самолетах по всему миру.

"На "ОДК-Климов" в кратчайшие сроки была развернута программа замещения импортной продукции. Реализованы прорывные проекты. За каждой такой победой стоят люди – талантливые специалисты, инженеры, конструкторы", – отметил губернатор.

В конце поздравления глава города отметил, что АО "ОДК-Климов" и дальше будет примером для российской промышленности. Он пожелал коллективу предприятия успехов в труде на благо города.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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