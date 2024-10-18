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Новости 14:25

ФСБ может получить доступ к информации из реестра ЗАГСов

фото ЗакС политика ФСБ может получить доступ к информации из реестра ЗАГСов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России будет получать информацию о россиянах из реестра ЗАГСов, документ об этом 18 октября опубликовали на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Речь идёт о едином государственном реестре ЗАГСов.

Такое право ФСБ планируют добавить в постановление правительства России. Сейчас такая возможность есть только у МВД России и его территориальных органов.

Ранее поправки к закону "Об актах гражданского состояния", который регулирует право получение сведения из реестра одобрили в Госдуме. Речь идет о государственной регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, смены имени и так далее

Фото: ЗАКС.Ру


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