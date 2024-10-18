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Новости 14:54

"Сапсан" за лето перевез 2,3 млн человек между Москвой и Петербургом

фото ЗакС политика "Сапсан" за лето перевез 2,3 млн человек между Москвой и Петербургом

Летом 2024 году количество пассажиров на скоростных поездах "Сапсан", курсирующих между Москвой и Петербургом, увеличилось на 11% по сравнению с прошлым летом, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе РЖД.

С мая по сентябрь "Сапсаном" воспользовались 2,3 млн человек. В РЖД отмечают, что заполняемость вагонов составляла 97%, а в пиковые периоды могла достигать 100%.

Самым насыщенным месяцем стал июнь. По сравнению с июнем 2023 года рост в период белых ночей в этом году составил 7,6%.

Всего же между Москвой и Санкт-Петербургом по железной дороге летом путешествовали более 5 млн человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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