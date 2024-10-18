ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:25

Смольный назвал три района Петербурга с наибольшим количеством нелегальных свалок

фото ЗакС политика Смольный назвал три района Петербурга с наибольшим количеством нелегальных свалок

Председатель комитета по природопользованию Александр Герман 18 октября сообщил, что Невский район лидирует по количеству нелегальных свалок и скоплений мусора в Санкт-Петербурге, передает "Фонтанка". В числе проблемных также находятся Красносельский и Московский районы.

По его словам, это связано с активным жилищным строительством, в ходе которого люди делают ремонты, но не организуют легальный вывоз отходов.

Герман рассказал об этом на встрече с журналистами на заводе МПБО-2, занимающемся вывозом и переработкой автомобильных шин с нелегальных свалок. Сейчас прорабатывается вопрос о переходе завода на работу с нелегальными свалками в целом.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама