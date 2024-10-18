Смольный назвал три района Петербурга с наибольшим количеством нелегальных свалок

Председатель комитета по природопользованию Александр Герман 18 октября сообщил, что Невский район лидирует по количеству нелегальных свалок и скоплений мусора в Санкт-Петербурге, передает "Фонтанка". В числе проблемных также находятся Красносельский и Московский районы.

По его словам, это связано с активным жилищным строительством, в ходе которого люди делают ремонты, но не организуют легальный вывоз отходов.

Герман рассказал об этом на встрече с журналистами на заводе МПБО-2, занимающемся вывозом и переработкой автомобильных шин с нелегальных свалок. Сейчас прорабатывается вопрос о переходе завода на работу с нелегальными свалками в целом.

фото: ЗАКС.Ру